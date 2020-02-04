ABD’den İdlib desteği: Türkiye’nin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib’de Suriye hükümet güçlerinin Türk askerlerine saldırısı ile ilgili “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Pompeo yazılı açıklamada, şöyle dedi: “Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah tarafından İdlib halkına yönelik devam eden, yersiz ve acımasız saldırıları ABD olarak bir kez daha kınıyoruz.”

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Pompeo, Suriye hükümet güçleri tarafından 3 Şubat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait gözlem noktalarına yönelik havan topu saldırısının ‘gerilimi ağır şekilde tırmandırdırdığını’ ve ‘siviller, insani yardım çalışanları ve altyapı tesislerine karşı sürdürülen zalimce saldırıları takiben düzenlendiğini’ belirtti.

Pompeo, şöyle devam etti: “Koordinasyon ve gerilimin azaltılması için kullanılan bir gözlem noktasında görev yapan çok sayıda Türk personelin yaşamını yitirdiği saldırının ertesinde NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız. Türkiye’nin meşru müdafaa kapsamında attığı haklı adımları tamamıyla destekliyoruz. Can kayıplarından dolayı Türkiye Hükümeti’ne başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Esad rejimi, Rusya, İran rejimi ve Hizbullah’ın attığı adımlar Suriye’nin kuzeyinde bir ateşkesin oluşturulmasını doğrudan engellemektedir. Bu barbarca saldırılar son bulmalı, insani yardımlara erişim sağlanmalı ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararınca barış yeniden tesis edilmelidir. ABD olarak, İdlib’i de kapsayan ateşkes dahil olmak üzere, BM kararının tüm maddelerini uygulayana kadar Esad rejiminin uluslararası topluma yeniden entegre olmasını engellemek için tüm çabayı göstereceğiz.”