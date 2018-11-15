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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den Gülen açıklaması: Beyaz Saray iadeyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray’ın Fethullah Gülen’in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

NTV’deki habere göre, bakanlıktan yapılan açıklamada konuyla ilgili Türkiye’den ABD’ye iletilen belgelerin incelenmesine devam edildiği belirtildi.

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Son olarak, Amerikan NBC televizyonu kaynaklara dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yatıştırıp Suudi Arabistan yönetimi üzerindeki baskıyı azaltmak için yollar aradığını söylemişti.

Haberde ABD yönetiminin geçen ay Gülen’in yasal yollarla ülkeden gönderilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda federal emniyet birimlerine danıştığı belirtilmişti.

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Buna göre, Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı’na ve FBI’a Gülen’in dosyasının yeniden açılması için talimat vermiş, İç Güvenlik Bakanlığı’ndan da Gülen’in yasal durumuyla ilgili bilgi talep etmiş.

NBC: ABD, Gülen’i ülkeden göndermeyi düşünüyor


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