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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den gelen heyet, uçağın enkazında inceleme yaptı

ABD’den gelen heyet, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkarak üçe bölünen uçağın enkazında inceleme yaptı. Heyet, üç saat incelemenin ardından havalimanından ayrıldı.

5 Şubat’ta, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda üç kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.

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Uçağın enkazında inceleme yapmak üzere ABD’den 11 kişilik ekip sabah saatlerinde havalimanına gitti. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı heyettekiler enkaz alanında incelemelerde bulundu.

Uçağın içine de giren heyettekilerin bazıları fotoğraf çekti. Enkazın, incelemelerin ardından kaldırılması bekleniyor.

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