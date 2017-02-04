Füze denemesinin ardından İran’a ABD’den yaptırım kararı: Bu daha başlangıç

Trump yönetimi, İran’ın balistik füze denemesinin ardından 25 şahıs ve kuruma yaptırım kararı aldı.

Bu kararın sadece bir başlangıç teşkil ettiği, Washington’un İran’ın düşmanca eylemlerini artık görmezden gelmeyeceği belirtildi.

Yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in balistik füze denemesi yapan İran hükümetini ‘resmen uyardıklarını’ açıklamasının ardından geldi.

Flynn füze denemesini işaret ederek, ABD’nin çıkarlarını tehdit eden ‘provokatif davranışları’ son bulmadığı müddetçe İran’a yeni ve daha ciddi yaptırımlar uygulanabileceğine dikkat çekti.

Trump ise İran’la iplerin gerilmesi neticesinde Twitter hesabı üzerinden “İran ateşle oynuyor, Obama’nın onlara karşı ne kadar ‘nazik’ davrandığını anlamıyorlar. Ama ben öyle değilim!” dedi.

Iran is playing with fire – they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017

2015 yılında kabul edilen BM kararnamesiyle İran’a nükleer silah yapımında kullanılabilecek füzelerin geliştirilmesi yasaklanmıştı.

İran’dan karşı yaptırım

ABD’nin, İran’ın füze programına katkı sunduğu gerekçesiyle bazı İranlı şirket ve kişilere yaptırım kararına İran’dan yanıt gecikmedi.

Tahran ‘yerel terörist gruplara destek verdikleri’ gerekçesiyle ABD’li şirket ve kişilere ‘yasal kısıtlamalar’ uygulayacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter üzerinden, “Güvenliğimiz halkımızdan kaynaklandığı için tehditlerden etkilenmiyoruz. Asla savaş başlatmayacağız, ama kendi savunma imkanlarımıza güvenebiliriz” diye yazdı.

Bakan Zarif, “Meşru müdafaa haricinde silahlarımızı kimseye karşı kullanmayacağız. Şikayet edenler de aynı açıklamayı yapabilir mi bakalım” dedi.