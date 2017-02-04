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Yaramazlara biraz batar!

Füze denemesinin ardından İran’a ABD’den yaptırım kararı: Bu daha başlangıç

Trump yönetimi, İran’ın balistik füze denemesinin ardından 25 şahıs ve kuruma yaptırım kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bu kararın sadece bir başlangıç teşkil ettiği, Washington’un İran’ın düşmanca eylemlerini artık görmezden gelmeyeceği belirtildi.

Yaptırım  kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in balistik füze denemesi yapan İran hükümetini ‘resmen uyardıklarını’ açıklamasının ardından geldi.

Flynn füze denemesini işaret ederek, ABD’nin çıkarlarını tehdit eden ‘provokatif davranışları’ son bulmadığı müddetçe İran’a yeni ve daha ciddi yaptırımlar uygulanabileceğine dikkat çekti.

Trump ise İran’la iplerin gerilmesi neticesinde Twitter hesabı üzerinden “İran ateşle oynuyor, Obama’nın onlara karşı ne kadar ‘nazik’ davrandığını anlamıyorlar. Ama ben öyle değilim!” dedi.

2015 yılında kabul edilen BM kararnamesiyle İran’a nükleer silah yapımında kullanılabilecek füzelerin geliştirilmesi yasaklanmıştı.

İran’dan karşı yaptırım

ABD’nin, İran’ın füze programına katkı sunduğu gerekçesiyle bazı İranlı şirket ve kişilere yaptırım kararına İran’dan yanıt gecikmedi.

Tahran ‘yerel terörist gruplara destek verdikleri’ gerekçesiyle ABD’li şirket ve kişilere ‘yasal kısıtlamalar’ uygulayacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter üzerinden, “Güvenliğimiz halkımızdan kaynaklandığı için tehditlerden etkilenmiyoruz. Asla savaş başlatmayacağız, ama kendi savunma imkanlarımıza güvenebiliriz” diye yazdı.

Bakan Zarif, “Meşru müdafaa haricinde silahlarımızı kimseye karşı kullanmayacağız. Şikayet edenler de aynı açıklamayı yapabilir mi bakalım” dedi.

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İran, ABD’nin yaptırımlarına ‘kükredi’: Füzelerimiz kafalarına iner

Trump yönetiminin İran’ın balistik füze denemesinin ardından 25 şahıs ve kuruma yaptırım kararı almasına ‘meydan okuyan’ İran Devrim Muhafızları, “Düşmanlarımızın en ufak bir hatasında, kükreyen füzelerimiz kafalarına iner” dedi.

Muhafızlar ayrıca çeşitli tür ve menzile sahip füze ve radar sistemlerini deneyeceği hava savunma tatbikatını da başlattığını duyurdu.

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