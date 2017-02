Füze denemesinin ardından İran’a ABD’den yaptırım kararı: Bu daha başlangıç

Bu kararın sadece bir başlangıç teşkil ettiği, Washington’un İran’ın düşmanca eylemlerini artık görmezden gelmeyeceği belirtildi.

Yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in balistik füze denemesi yapan İran hükümetini ‘resmen uyardıklarını’ açıklamasının ardından geldi.

Flynn füze denemesini işaret ederek, ABD’nin çıkarlarını tehdit eden ‘provokatif davranışları’ son bulmadığı müddetçe İran’a yeni ve daha ciddi yaptırımlar uygulanabileceğine dikkat çekti.

Trump ise İran’la iplerin gerilmesi neticesinde Twitter hesabı üzerinden “İran ateşle oynuyor, Obama’nın onlara karşı ne kadar ‘nazik’ davrandığını anlamıyorlar. Ama ben öyle değilim!” dedi.

Iran is playing with fire – they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017