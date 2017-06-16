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ABD’den Erdoğan’ın korumalarına: İfade özgürlüğünü bastıranlara hoşgörü yok


 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyaretindeki kavgaya karışan 12 koruması hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına ilişkin, “ABD’nin yasal ifade özgürlüğünü bastırmak için gözdağı ve şiddete başvuran kişilere hoşgörü göstermediği şeklinde net mesaj veriyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye elçiliği önünde Erdoğan’ı protesto edenlerle destekçileri karşı karşıya gelmiş, arbedeye Erdoğan’ın korumaları da karışmıştı.

Olayın ardından iki Türk tutuklanmış, Erdoğan’ın 12 koruması hakkında da tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Erdoğan da ABD’ye “Bu nasıl hukuk” sözleriyle seslenmiş, Amerikan elçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak ‘uyarı’ yapılmıştı.

Yakalama kararına  ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, “12 Türk güvenlik görevlisine yöneltilen suçlamalar, ABD’nin yasal ifade özgürlüğünü bastırmak için gözdağı ve şiddete başvuran kişilere hoşgörü göstermediği şeklinde net mesaj veriyor” dedi.

‘Hesap verecekler’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’ın aktardığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın konu hakkında güvenlik birimleri ve ilgili adli yetkililerle çalışmayı sürdüreceğini vurguladı ve “Bir sonuca varıldığında, bakanlık herhangi bir ek adımın atılmasına gerek olup olmadığını karara bağlayacak” dedi.

Nauert, yakalama kararı alınan Cumhurbaşkanlığı korumaları için iade talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin soruya ise, “Adımlarımız suçlamalara yanıt niteliğinde ve orantılı olacak. Şiddetten sorumlu olanların bu eylemlerinden dolayı hesap vermelerini sağlamak için güvenlik birimleriyle birlikte çalışmaya odaklanmış durumdayız” yanıtını verdi.

Nauert, ABD’yi ziyaret eden devlet ve hükümet başkanlarına eşlik eden görevlilerin, bu kişilere tanınan dokunulmazlıktan yararlandığını ancak bu kişilerin ABD topraklarından ayrılmaları ile birlikte ikincil dokunulmazlıklarının ortadan kalktığını, yakalama, tutuklama ya da mahkemeye çağrılma gibi hukuksal girişimlerde dokunulmazlık güvencesinin artık geçerli olmayacağını söyledi.

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