ABD’den ‘en net’ Afrin mesajı: Türkiye’yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’nin ‘olası’ Afrin operasyonuyla ilgili “Türkiye’yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz. Türkiye, IŞİD’le mücadeleye odaklanmalı” diye konuştu.

Türkiye’nin düzenleyeceği ‘olası’ Afrin operasyonu, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye’nin kuzeyinde ‘Sınır Koruma Gücü’ adı altında bir ordu kurulacağını açıklamasından sonra gündeme oturmuştu.

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Suriye’nin kuzeyine yerleştirileceği duyurulan 30 bin kişilik bu gücün YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri (DSG) militanlarından oluşacağı belirtilmişti. Türkiye, koalisyonun bu kararının ardından sınıra yoğun askeri sevkiyat ve Afrin’e topçu ateşi başlatmıştı.