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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den ‘en net’ Afrin mesajı: Türkiye’yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’nin ‘olası’ Afrin operasyonuyla ilgili “Türkiye’yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz. Türkiye, IŞİD’le mücadeleye odaklanmalı” diye konuştu.

Heather Nauert. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye’nin düzenleyeceği ‘olası’ Afrin operasyonu, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye’nin kuzeyinde ‘Sınır Koruma Gücü’ adı altında bir ordu kurulacağını açıklamasından sonra  gündeme oturmuştu.

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Suriye’nin kuzeyine yerleştirileceği duyurulan 30 bin kişilik bu gücün YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri (DSG) militanlarından oluşacağı belirtilmişti. Türkiye, koalisyonun bu kararının ardından sınıra yoğun askeri sevkiyat ve Afrin’e topçu ateşi başlatmıştı.

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Pentagon ‘YPG ordusu’na ‘yeni isim’ koydu: Alan kontrol gücü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon Suriye’de ‘YPG ordusu’ kurulması üzerine çıkan tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) ‘çatışma gücünden’ ‘istikrar sağlama gücüne’ veya ‘alan kontrol gücüne’ dönüştürmeye yönelik eğitimden geçirdiklerini söyledi.

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