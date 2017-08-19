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ABD’den DSG’ye yanıt: Suriye’de kalma planımız yok, amacımız IŞİD’i dağıtmak

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ABD, Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’in ardından da on yıllarca kalacağını iddia eden Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) yanıt verdi: “Öyle bir planımız yok.”

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump, Rakka operasyonunda daha etkin olarak kullanılabilmesi amacıyla YPG öncülüğündeki DSG’ye ağır silahlar göndermişti. Ankara her ne kadar kararı tepkiyle karşılasa da sevkiyat gerçekleştirilmiş, Türkiye’ye de bilgilendirme yapılmıştı.

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DSG sözcüsü Talal Silo dün Reuters’a yaptığı açıklamada, IŞİD’in temizlenmesinin ardından ABD güçlerinin Suriye’nin kuzeyinde on yıllarca kalacağını ve Kürtlerin ağırlıkta olduğu bölgeyle uzun dönemli ilişki kuracağını savunmuştu.

Sputnik’in aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ülkeyi Suriyelilerin yönetmesini istediklerini söyledi ve ekledi: “Amacımız IŞİD’i yenmek ve bunun dışında başka bir şey yapmayacağız. Suriye’de kalmak planımız değil. Bizim planımız IŞİD’i dağıtmak.” 

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