ABD’den DSG’ye yanıt: Suriye’de kalma planımız yok, amacımız IŞİD’i dağıtmak

ABD, Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’in ardından da on yıllarca kalacağını iddia eden Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) yanıt verdi: “Öyle bir planımız yok.”

ABD Başkanı Donald Trump, Rakka operasyonunda daha etkin olarak kullanılabilmesi amacıyla YPG öncülüğündeki DSG’ye ağır silahlar göndermişti. Ankara her ne kadar kararı tepkiyle karşılasa da sevkiyat gerçekleştirilmiş, Türkiye’ye de bilgilendirme yapılmıştı.