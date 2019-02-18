Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’den DSG’ye gözdağı: Esad’la işbirliğine gidilirse ortaklığımız biter

Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı mücadele eden ABD öncülüğündeki koalisyonun komutanı orgeneral Paul LaCamera, Şam yönetimiyle işbirliğine gitmesi halinde Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) askeri yardımın kesileceğini duyurdu.

Fotoğraf: U.S. Army (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump 19 Aralık 2018’de Suriye’den çekileceklerini açıklamış ancak çekilme takvimi ve stratejisinin ayrıntılarını vermemişti. 

Reklam

ABD’nin çekilmesi sonrası Türkiye ve Suriye rejimiyle karşı karşıya kalacak Ankara’nın hedefindeki DSG ise geçen ocak sonunda özel statü verilmesi şartıyla Suriye ordusuna katılabileceğini açıklamıştı.

Buna karşılık dün konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, isim vermeden ABD ile işbirliğindeki DSG’ye mesaj gönderdi: “Amerikalılara güvenen gruplara diyoruz ki Amerikalılar sizi korumayacaktır. Sizi sadece Suriye ordusu koruyacaktır.” 

Reklam

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ise dün yaptığı açıklamada, müttefikleri ABD’nin ülkeden çekilmeye hazırlandığı için Suriyeli Kürtlerin Esad ile diyaloga başlaması gerektiğini belirterek “Şam ile Kürtler arasındaki bu diyaloğu destekliyoruz” diye konuştu.

Bir defalık olsa da geri dönüşü olmaz

Esad ve Rusya’nın çağrısının ardından ABD önderliğindeki IŞİD’le Mücadele Koalisyonu Komutanı Orgeneral Paul LaCamera, DSG’ye gözdağı verdi. Amerikalı komutan, DSG’nin Şam yönetimine yaklaşması halinde askeri yardımları keseceklerini duyurdu.

Reuters’ın haberine göre, Irak’ın başkenti Bağdat’ta gazetecilere konuşan komutan, “Ortaklarımız olduğu sürece onları eğitmeye ve silahlandırmaya devam edeceğiz” deyip ekledi: “Bir kez bu ilişki kesildiğinde, çünkü onlar ilişkimiz olmayan rejime (veya) Ruslara geri dönüyorlar, o zaman artık onlarla ortak olamayacağız.”

ABD: Suriye’de çekildiğimiz yerlere Esad yönetiminin girmesine izin vermeyeceğiz

Gözlemevi duyurdu: Suriye’de IŞİD’in elinde tek bir toprak parçası kalmadı!

DSG: IŞİD’in denetiminde 4 kilometrekarelik toprak kaldı

DSG komutanı: Özel statü verilirse Suriye ordusuna katılırız

IŞİD kaybettiği köy için DSG’ye saldırdı: 50 ölü

DSG, IŞİD’in elindeki son köyü de ele geçirdi

DSG’den Türkiye’ye zeytin dalı: Güvenli bölge için yardım etmeye hazırız

Rusya taviz vermiyor: Suriye’nin kuzeyi Esad’a devredilsin!

DSG ‘güvenli bölge’den bunu anladı: Militanlar çıkabilir ama Türkler giremez

Geçen yıl ABD askerinin dörtte biri Irak’tan çekilmiş

Kalın’a göre Trump’ın tehditleri geride kaldı: Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye’de

Kılıçdaroğlu, Trump’ı alttan alan Erdoğan’a tepkili: Türkiye’yi tehdit edemez

Erdoğan alttan aldı: Trump’ın Twitter paylaşımları bizi üzdü

Trump bugün pek olumlu: Türkiye ile ekonomik genişleme potansiyeli var

Trump’la Erdoğan görüştü: Çekilmeyi engellemek isteyenlere fırsat verilmemeli

Trump’ın çıkışından sonra: DSG ile Şam arasındaki müzakereler durduruldu

Pompeo, Trump’ın ‘Türkiye’yi mahvederiz’ sözünü açtı: Sanırım yaptırımları kastediyor

Çavuşoğlu’ndan ‘Mahvederiz’ diyen Trump’a: Korkmuyoruz

Kalın’dan Trump’a jet yanıt: Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül hata

Trump’tan Türkiye’ye: Kürtlere saldırırlarsa ekonomik olarak mahvederiz

ABD askerleri Suriye’de kalıyor: Sadece önemsiz teçhizatlar çekiliyor


Kalın’dan Trump’ın danışmanına: Kürtleri hedef aldığımız iddiası akıl dışı

Bolton, Ankara yolunda konuştu: Kürtleri koruma anlaşması olmadan çekilme olmaz

İddia: Trump Suriye’den çekilmek için dört ay mühlet verdi

Erdoğan ihtimal vermemişti: Suriye ordusundan Menbiç fotoğrafları

Trump’la görüşen senatör açıkladı: Suriye’den çekilme ağırdan alınıyor

Rusya ABD’yi yalanladı: Suriye ordusunun Menbiç’te olduğunu doğruladık

Trump’tan Irak’a ziyaret: Suriye’de bir şey yapmak için burayı üs olarak kullanabiliriz

Trump: Erdoğan ‘IŞİD’den kalanın kökünü kazıyacağız’ dedi, eve dönüyoruzT

Suriye’den çekilmeye karşı çıkan savunma bakanının işi bitti: Mattis emekli oluyor

ABD Suriye’den askerlerini çekiyor

SON HABERLER

Yeni askerlik: Herkes bedelli yapabilecek, temel eğitim bir ay

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin “Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazanalar bir aylık temel askerlik eğitimlerini ardından terhis edilecekler” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...