ABD’den DSG’ye gözdağı: Esad’la işbirliğine gidilirse ortaklığımız biter

Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı mücadele eden ABD öncülüğündeki koalisyonun komutanı orgeneral Paul LaCamera, Şam yönetimiyle işbirliğine gitmesi halinde Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) askeri yardımın kesileceğini duyurdu.

Fotoğraf: U.S. Army (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump 19 Aralık 2018’de Suriye’den çekileceklerini açıklamış ancak çekilme takvimi ve stratejisinin ayrıntılarını vermemişti.

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ABD’nin çekilmesi sonrası Türkiye ve Suriye rejimiyle karşı karşıya kalacak Ankara’nın hedefindeki DSG ise geçen ocak sonunda özel statü verilmesi şartıyla Suriye ordusuna katılabileceğini açıklamıştı.

Buna karşılık dün konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, isim vermeden ABD ile işbirliğindeki DSG’ye mesaj gönderdi: “Amerikalılara güvenen gruplara diyoruz ki Amerikalılar sizi korumayacaktır. Sizi sadece Suriye ordusu koruyacaktır.”

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ise dün yaptığı açıklamada, müttefikleri ABD’nin ülkeden çekilmeye hazırlandığı için Suriyeli Kürtlerin Esad ile diyaloga başlaması gerektiğini belirterek “Şam ile Kürtler arasındaki bu diyaloğu destekliyoruz” diye konuştu.

Bir defalık olsa da geri dönüşü olmaz

Esad ve Rusya’nın çağrısının ardından ABD önderliğindeki IŞİD’le Mücadele Koalisyonu Komutanı Orgeneral Paul LaCamera, DSG’ye gözdağı verdi. Amerikalı komutan, DSG’nin Şam yönetimine yaklaşması halinde askeri yardımları keseceklerini duyurdu.

Reuters’ın haberine göre, Irak’ın başkenti Bağdat’ta gazetecilere konuşan komutan, “Ortaklarımız olduğu sürece onları eğitmeye ve silahlandırmaya devam edeceğiz” deyip ekledi: “Bir kez bu ilişki kesildiğinde, çünkü onlar ilişkimiz olmayan rejime (veya) Ruslara geri dönüyorlar, o zaman artık onlarla ortak olamayacağız.”