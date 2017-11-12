ABD’den dönen Yıldırım: Gülen’in iadesine ilişkin sinyal yok

ABD ziyaretinden dönen Başbakan Binali Yıldırım, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in iade edileceğine dair bir sinyal olmadığını söyledi.

CNN’e konuşan Yıldırım, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in Gülen’in iade edileceğine dair kendilerine bir güvence vermediğini ifade etti.

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Muhataplarının Flynn değil ABD hükümeti olduğunu aktaran Yıldırım, “Daha çok Türkiye’nin ve ABD’nin adalet bakanlıkları üzerinden muhatap oluyoruz. Şimdiye kadar iletişim halindeydiler, hala da bu konuda ilerleme kaydetmek için iletişim halindeler” dedi.

Başbakan, Gülen’in iadesinin gerçekleşeceğini beklediklerini ancak zaman geçtikçe bu yönde bir sinyal olmadığını kaydetti.

11 Eylül hatırlatması

Yıldırım, Türkiye’nin iade talebine yönelik güçlü kanıtları olmadığı iddialarına değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tür argümanları biz de duyduk ama size şunu söyleyebilirim, 15 Temmuz’da bir darbe girişimi oldu, benzer bir şey 11 Eylül’de ABD’de oldu. Dönemin başkanı George W. Bush, ABD’nin saldırı altında olduğunu ilan ettiğinde Türkiye yardım teklifinde bulunan ve Afganistan’a asker gönderen ilk ülkeydi. Biz ‘Bunun arkasında kim var’ diye sormadık. ABD, ‘Bu saldırının arkasında El-Kaide var, El-Kaide sorumlu’ dedi. Kimse ABD’ye ‘El-Kaide’nin yaptığına dair delil var mı’ diye sormadı.”