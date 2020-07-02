ABD’den Çin’le iş yapan bankalara yaptırım hazırlığı

ABD Temsilciler Meclisi, Hong Kong güvenlik yasasını yürürlüğe koyan Çinli yetkililerle iş yapmakta olan bankalara ceza vermek için dün bir yasa tasarısı geçirdi.

Oybirliğiyle geçen yasa tasarısı, Washington’ın Çin tarafından uygulamaya sokulan Hong Kong güvenlik yasası konusunda duyduğu kaygıları gösteriyor. ABD, bu güvenlik yasasının Britanya’nın eski kolonisi Hong Kong’un otonomisini sona erdireceğine inanıyor.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise güvenlik yasasını ‘acımasız ve kapsamlı bir baskı‘ olarak niteledi.

ABD Senatosu da geçen hafta benzer bir yasa tasarısını geçirmişti. Kongre kurallarına göre yasa tasarısı Senato’ya gönderilip orada geçirildikten sonra ABD Başkanı Donald Trump’a gönderiliyor ve başkan da tasarıyı ya yasaya dönüştürüyor ya da veto ediyor.

Çin’in yeni güvenlik yasası

Hong Kong’da geçen yıl 9 Haziran’da bir milyona yakın gösterici sokaklara dökülmüş ve suçluların Çin’e iadesi tasarısını protesto etmişti.

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Çoğunlukla barışçıl ortamda geçen gösterilerde, geç saatlerde sokakta kalan protestocular ile polis arasında çatışmalar çıkmıştı. Bölgede aylarca süren protestoların ardından yerel hükümet geçen yıl 23 Ekim’de tasarıyı geri çekmişti.

Diğer yandan Batı’dan ve Hong Kong’daki muhalefetten tepki gören Ulusal Güvenlik Yasası kararı ise Çin Ulusal Halk Kongresi tarafından 28 Mayıs’ta kabul edilmişti.

Yasa, bu adımdan sonra Kongre’nin daimi komitesi tarafından detaylı şekilde formüle edilerek Hong Kong’un temel yasasına eklenecek. Bu sürecin birkaç ay alacağı tahmin ediliyor.

Ulusal Güvenlik Yasası, ‘Çin merkezi hükümetini yıkma‘, ‘isyana teşvik‘, ‘vatana ihanet‘, ‘terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinlikler‘in yasaklanmasını içeriyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası’na ilişkin açıklamasında, yasanın ‘ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını’ açıklamıştı.