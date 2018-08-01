ABD’den ‘Brunson için endişeliyiz’ açıklaması: Konu hassas

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Amerikalı pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılması talebini yinelerken “Endişe duymaya devam ediyoruz, konu hassas” diye konuştu.
İzmir’de terör örgütlerine yardım ve casusluk yaptığı suçlamalarıyla iki yıldır tutuklu yargılanan pastör Brunson 25 Temmuz’da ev hapsine alınmış ancak tamamen serbest bırakılmasını isteyen ABD yetersiz bulduğu karara ‘yaptırımlar uygulama’ tehdidiyle karşılık vermişti.
Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında yaptırımların neler olabileceği sorusu üzerine şunları söyledi: “Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptırımların gerçek bir risk olduğunu dile getirdi. Bu yaptırımların ne olabileceği ya da hangi konuları kapsayabileceği konusunda yorum yapamam. Pastör Brunson’ın evine gönderilmesini istiyoruz. Kendisi masum. Türkiye’de uzun süredir hapiste tutulmasından endişe duymaya devam ediyoruz.”
Konuyla ilgili ısrarla gelen diğer soruları yanıtsız bırakan Nauert şöyle dedi: “Daha fazla yorum yapmayacağım. Türk yetkililerle görüşmeye devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Pompeo Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla haftasonu görüştü. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Oldukça hassas bir konu.”
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