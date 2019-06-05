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ABD’den bir S-400 uyarısı daha: Türkiye tercihini yapmalı

ABD”nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin hem ABD’den F-35 uçaklarını hem de Rusya’da S-400 hava savunma sistemini almasının ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Türkiye’nin S-400 hava savunma füzelerini satın almasını istemiyor. ABD uyarılara rağmen Türkiye’nin S-400’leri teslim alması halinde F-35 savaş uçağı projesindeki rolünün tehlikeye gireceğini ve bir dizi yaptırımla karşılaşacağını da belirtiyor.

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Amerikan televizyonu CNBC’de konuşan Hutchison, S-400 alımının ‘Kremlin’e NATO’yu zayıflatma girişiminde yardımcı olacağını’ söyleyerek, Türkiye’nin bir seçimde bulunması gerektiğini kaydetti.

F-35’lerin ve S-400’lerin aynı askeri komuta altında bulunamayacağını vurgulayan Amerikalı yetkili, Türkiye’nin sipariş ettiği F-35’leri kaybetme ihtimali bulunduğunu da sözlerine ekledi.

CNBC’nin haberinde, ABD’nin S-400’lerden vazgeçip karşılığında Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemleri alması  için Türkiye’ye verdiği mühletin bu haftanın sonunda dolduğu da belirtildi.

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