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ABD’den bir ‘S-400 tehdidi’ de Hindistan’a: Yaptırımlardan muaf değilsiniz

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Randall Schriver, Hindistan’ın Rus S-400 füzelerini alması halinde ABD’nin yaptırımlarıyla karşılaşabileceğini söyledi.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

Geçen çarşamba Washington’daki Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’nda konuşan Schriver,  “Onların (Hindistan’ın füze alımlarının) yaptırım kapsamına girmeyeceğini, istisna tutulacaklarını sizlere söyleyemem. Hindistan’ın, Rusya’dan yeni (füze) platform ve sistem aldığını görürse buna başkan (ABD Başkanı Donald Trump) karar vermeli. İstisna yapılabileceğini sizlere söyleyemem” dedi.

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Schriver konuşmasında ayrıca anlaşmalara riayet etmesi halinde Hindistanla ilişkileri sürdereceklerine dikkat çekti. Hindistan’dan ise henüz yanıt gelmedi.

Rus hava savunma sistemleri S-400’ün satın alınmasına dair anlaşma Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında Ekim 2016’da imzalanmıştı.

Öte yandan, ABD Kongresi 2017’de,  ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’ (CAATSA) adlı yasayı onaylamıştı. Yasa özellikle Rusya’dan silah alan ülkeleri yaptırım altına almayı hedefliyordu.

Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400’ler nedeniyle ABD ve Türkiye ilişkileri gerilmiş, ABD F-35 tipi savaş uçaklarının teslimatını askıya almıştı. Son olarak ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, salı yaptığı açıklamada S-400’lerin NATO sistemlerine uyumlu olmaması nedeniyle Türkiye’ye Rus yapımı savunma sistemleri almasını tavsiye etmediklerini ve bu durumdan kaygı duyduklarını açıklamıştı.

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