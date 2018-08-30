ABD Savunma Bakan Yardımcısı Randall Schriver, Hindistan’ın Rus S-400 füzelerini alması halinde ABD’nin yaptırımlarıyla karşılaşabileceğini söyledi.

Geçen çarşamba Washington’daki Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’nda konuşan Schriver, “Onların (Hindistan’ın füze alımlarının) yaptırım kapsamına girmeyeceğini, istisna tutulacaklarını sizlere söyleyemem. Hindistan’ın, Rusya’dan yeni (füze) platform ve sistem aldığını görürse buna başkan (ABD Başkanı Donald Trump) karar vermeli. İstisna yapılabileceğini sizlere söyleyemem” dedi.

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Schriver konuşmasında ayrıca anlaşmalara riayet etmesi halinde Hindistanla ilişkileri sürdereceklerine dikkat çekti. Hindistan’dan ise henüz yanıt gelmedi.