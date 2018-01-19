ABD’den bir Afrin mesajı daha: Sınır güvenliğine hizmet etmez

ABD, Türkiye’nin yapmayı planladığı Afrin operasyonunun sınır güvenliği kaygılarına hizmet etmeyeceğini bildirdi.

ABD daha önce operasyona karşı olduğunu duyururken, Türkiye harekatın ‘sınırı geçmek dışında’ başladığını açıklamıştı.

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Washington’da gazetecilere konuşan bir dışişleri bakanlığı yetkilisi operasyona dair şunları kaydetti: “Askeri operasyonun bölgesel istikrara, Suriye’nin istikrarına ve Türkiye’nin sınır güvenliği konusundaki kaygılarına hizmet edeceğini düşünmüyoruz. Bu ilk haberlerde görülen türden tehditlerin ve faaliyetlerin bu konularda herhangi bir ilerleme kaydetmemizi sağlayacağını düşünmüyoruz. Bunlar istikrarsızlık yaratıyor.”