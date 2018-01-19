Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’den bir Afrin mesajı daha: Sınır güvenliğine hizmet etmez

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ABD, Türkiye’nin yapmayı planladığı Afrin operasyonunun sınır güvenliği kaygılarına hizmet etmeyeceğini bildirdi.

Operasyona katılacak ÖSO milisleri. (Fotoğraf: DHA)

ABD daha önce operasyona karşı olduğunu duyururken, Türkiye harekatın ‘sınırı geçmek dışında’ başladığını açıklamıştı.

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Washington’da gazetecilere konuşan bir dışişleri bakanlığı yetkilisi operasyona dair şunları kaydetti: “Askeri operasyonun bölgesel istikrara, Suriye’nin istikrarına ve Türkiye’nin sınır güvenliği konusundaki kaygılarına hizmet edeceğini düşünmüyoruz. Bu ilk haberlerde görülen türden tehditlerin ve faaliyetlerin bu konularda herhangi bir ilerleme kaydetmemizi sağlayacağını düşünmüyoruz. Bunlar istikrarsızlık yaratıyor.”

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SON HABERLER

Akşam Postası / 19 Ocak 2018

ABD’nin Afrin harekatından vazgeçilmesi çağrısı Ankara’da yankı bulmadı. Savunma bakanı, sınırı geçmek dışında harekatın başladığını açıkladı. TSK’nın öncü gücü olarak hareket eden ÖSO milisleri de Afrin’e komşu Azez’deki mevzilere konuşlandı.

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