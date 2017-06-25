ABD’den al haberi: Katar, Körfez’in taleplerini ‘dikkatle inceliyor’

ABD, Katar’ın Körfez ülkelerinin talep listesini incelemeye aldığını bildirdi.

Terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle Katar’ı ablukaya alan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, ülkeye 10 gün süre vererek taleplerini iletmişti.

Talepler arasında Katar’daki Türk üssünün kapatılması da yer alıyordu. Katar ise 13 maddelik talep listesini reddetmişti.

ABD aksini söyledi

Ancak ABD’den aksi yönde bir açıklama geldi.

AA’nın aktardığına göre yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar’ın talepleri ‘dikkatli bir şekilde’ incelemeye başladığını duyurdu.

Tillerson, ‘bazı maddelerin Katar’ın yerine getirmesi için çok zor olacağını’ belirterek şunları kaydetti: “Verimli bir adım atmak için ülkelerin bir araya gelerek konuşması gerekiyor. Müttefiklerimizin teröre karşı ortak bir şekilde mücadele etmeleri durumunda daha güçlü olacaklarına inanıyoruz. Her ülkenin bu sürece katacağı şeyler olacaktır. Tansiyonu düşürmek, bu sürece yardımcı olacaktır. ABD taraflarla yakın ilişki içerisinde olmaya devam edecek ve Kuveyt emirinin ara buluculuğunu destekleyecektir.”