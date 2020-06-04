ABD’den 295 Türk vatandaşı getirildi

Covid-19 önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen ABD’nin Chicago kentindeki Türk vatandaşları, THY uçağıyla İstanbul’a geldi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Chicago O’hare Uluslararası Havalimanı’ndan Türkiye’ye hareket eden THY uçağı, saat 15:00’te İstanbul Havalimanı’na indi.

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Uçakta bulunan 295 Türk vatandaşı, otobüslerle terminale taşınırken burada yolcuların ateşi, hijyen görevlilerinin giydiği akıllı kasklarla ölçüldü.

İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi görevlilerinin ve polislerin yönlendirmesiyle yolcular, bilgi formunu doldurdu. Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, bagajlarını alarak havalimanından ayrıldı.

Yolculardan Esin Menceloğlu, basın mensuplarına uçağın dolu olarak İstanbul’a geldiğini söyledi.

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ABD’de okul bitince Türkiye’ye dönmek istediklerini, 20 Mayıs’ta uçak seferi iptal olunca yenisini beklediklerini ifade eden Menceloğlu, “Artık 14 gün evde karantinada durmamız gerekiyor. Şu an kişisel bilgilerimizi ve ateşimizin olup olmadığına dair bilgileri forma doldurduk” dedi.

Yolculardan Şahin Tatlıdede de 26 Şubat’ta gittikleri ABD’de, seferlerin iptal olması nedeniyle uzun süre bu ülkede mahsur kaldıklarını belirtti.