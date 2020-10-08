ABD’den 18 İran bankasına yaptırım

ABD yönetimi, İran’ın 18 bankasına yaptırım uygulama kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasıda, Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), İran’ın 18 bankasını yaptırım listesine aldığı bildirildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararının Amerikan dolarına yasa dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığını kaydetti.

Mnuchin, şu ifadeleri kullandı: “Yaptırım programlarımız, İran terörist faaliyetlere desteğini kesene ve nükleer programlarını sona erdirene kadar devam edecek.”

‘İnsanlık suçu’

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, daha önce yaptırım listesine eklenmeyen 18 İran bankasına yaptırım kararı alan ABD yönetimini, İran’ın gıda ve ilaç ticareti için kullandığı ödeme araçlarını ortadan kaldırmaya çalışmakla suçladı.

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Zarif, Twitter’daki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “ABD rejimi, Kovid-19 salgınının ortasında gıda ve ilaç ödemeleri için kullandığımız kanalları havaya uçurmak istiyor. İranlılar bu son zulümden de kurtulacak. Bir halkı açlığa mahkum etmeye yönelik komplo bir insanlık suçudur. Paramızı bloke eden suçlular ve buna imkan tanıyanlar adaletle yüzleşecek.”