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ABD’den 15 Temmuz mesajı: Temel özgürlüklerin korunması gerekiyor

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Darbe girişiminin yıldönümü için bir açıklama yayınlayan ABD, temel hak ve özgürlüklerin korunması mesajı verdi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert imzasıyla yayınlanan açıklamada, darbe girişiminde sokağa çıkan yurttaşların demokrasiyi savunduğu belirtilirken, “ABD’nin Türkiye demokrasisine ve demokratik kurumlarına olan sarsılmaz desteğini teyit ederiz” dendi.

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‘Daha çok sese ihtiyaç var’

Temel özgürlüklerin engellenmesinin demokratik toplumun temellerini aşındıracağı ve daha çok sese ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada “Bugün ABD, demokratik toplumun haklarını ve özgürlüklerini korumak için sokaklara çıkanların cesaretlerini takdir eder. Eylemleri bize demokrasinin korunması için tahammül, tolerans, görüş ayrılığı ve temel özgürlüklerin korunmasını gerektirdiğini hatırlatırlatmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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