ABD’den 10 şirkete yaptırım: Kara listede bir de Türk firma var

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 Şubat’tan itibaren aralarında Türkiye’den ‘Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company, Ltd.’nin de bulunduğu 10 şirkete yaptırım uygulamaya başladığını açıkladı.

Yaptırım kararı İran, Kuzey Kore ve Suriye’ye yönelik ‘kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kanununa’ uygun olduğu gerekçesiyle kabul edildi. Kanun, bu ülkelere nükleer, kimyasal, bakteriyolojik silah geliştirmeye yardımcı olacak teknolojilerin aktarılmasını yasaklıyor.

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Türk şirketin yanı sıra yaptırım listesine beş Çin, üç Rus, bir de Irak şirketi bulunuyor.

Kara listeye alınan şirketler şöyle: Çin’den Dandong Zhensheng Trade Co., Ltd., Gaobeidian Kaituo Precise Instrument Co., Ltd., Shenzhen Tojoin Communications Technology Co., Ltd., Shenzhen Xiangu High-Tech Co., Ltd., Wuhan Sanjiang Import and Export Co., Ltd, Rusya’dan Şipunov KPB Enstrüman Tasarım Bürosu, NPO Mashinostroyeniya, Kumertau Havacılık İmalat İşletmesi, Irak’tan Kata’ib Sayyid al-Shuhada.