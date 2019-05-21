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Yaramazlara biraz batar!

ABD’deki TV kanalı, çizgi dizi Arthur’un eşcinsel evlilik sahnesi içeren bölümünü yayınlamadı

ABD’deki kısa adı ‘APT’ olan Alabama Public Television, Marc Brown’un kitaplarından esinlenerek hazırlanan ‘Arthur’ adlı çizgi dizinin eşcinsel evlilik sahnesi olan bölümünü yayınlamadı.

Fotoğraf: BBC

Alabama eyaletinde yayın yapan TV kanalı, çizgi dizinin ‘Bay Ratburn’le hayat arkadaşı Patrick’in evlendiği’ sahneyi içeren bölümü yerine eski bir bölüm yayınladı.

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Program direktörü Mike McKenzie, “O bölümü yayınlasaydık anne-babaların güvenini sarsardık” dedi. McKenzie, ebeveynlerin çocuklarının onların gözetimi olmadan kanalı izleyebileceklerini düşündüklerini belirterek, bu güveni sarsmak istemediklerini söyledi.

Kanada-ABD ortak yapımı olan Arthur 1996’dan beri yayınlanıyor. APT, 2005 yılında da ‘Buster’ adlı bir tavşanın iki annesi olan bir kızı ziyaret ettiği bölümü yayınlamamıştı.

2018’de, Gallup tarafından yapılan bir ankette Alabama nüfusunun yüzde 46’yla ABD’nin en muhafazakar eyaletler listesinde Mississippi’den sonra ikinci sırada yer aldığı belirlenmişti.

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Alabama’da, geçen hafta, kürtaja yasak gelmişti.

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