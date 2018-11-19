ABD’deki orman yangınında ölü sayısı 77’ye yükseldi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 8 Kasım’da başlayan yangında ölü sayısı 77’ye yükseldi, 993 kişi ise kayıp.

Eyalet tarihinin en büyük yangını şu an yüzde 65 oranında söndürülmüş durumda.

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Bu hafta yağması beklenen yağmurun ise bir yandan alevleri yatıştırması, bir yandan da evlerini terk edip çadırlarda yaşamak zorunda kalan binlerce insanın yaşamını iyice zorlaştırması bekleniyor. Yangın nedeniyle 46 bin kişi evlerini tahliye etti. Bu kişilerin bazıları ailelerinin yanına yerleşse de bazıları araçlarının dışında kamp yapıyor.

Bazı bölge sakinlerinin yoğun trafikte kaçmaya çalışırken arabalarında can verdiği belirtiliyor. Kayıplar hakkında bilgi edinebilmek için saha çalışmalarında da, DNA testlerine tabi tutulmak üzere insan kalıntısı olabilecek her şey toplanıyor.