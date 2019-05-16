ABD’deki kürtaj yasağına tepki: Kadınlar kendi hikayelerini anlatıyor

ABD’nin en muhafazakar eyaletlerinden biri olan Alabama’da, kürtajın neredeyse tamamen yasaklanması sonrası, kürtaj yapan kadınlar, #youknowme (senbenitanıyorsun) etiketi altında hikayelerini paylaşmaya başladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, kampanya, aktris ve program sunucusu Busy Phillips’in kendi kürtaj hikayesini anlatması ve kadınlara kendi hikayelerini anlatması çağrısı yapmasıyla başladı.

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Phillips, Twitter’ından şu mesajı paylaştı:“Dört kadından biri kürtaj yaptırdı. Birçok kişi kürtaj yaptıran tanıdıkları olmadığını söylese de #senbenitanıyorsun. O zaman başlayalım, Eğer sen de o dört kişiden biriysen, paylaş ve bu utanç algısını sonlandıralım. #senbenibiliyorsun etiketini kullan ve kendi gerçeğini paylaş.”

1 in 4 women have had an abortion. Many people think they don't know someone who has, but #youknowme. So let's do this: if you are also the 1 in 4, let's share it and start to end the shame. Use #youknowme and share your truth. — Busy Philipps (@BusyPhilipps) May 15, 2019

Çağrı sonrası yüzlerce kadın hikayelerini anlatmaya başladı:

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“19 yaşında üniversitedeydim ve doğum kontrol hapı da kullanıyordum. Kendimi fakirlik içinde bir yaşama mahkum etmemek için yapılması gerektiği söylenen her şeyi yapıyordum. #senbenitanıyorsun.”

“22 yaşındaydım, çok korkmuştum ve dengesiz bir ilişkiydi. Annemin yasını tutuyordum. Dizlerimin üzerine çökerek dua ettim ertesi gün. Pişman değilim. #senbenitanıyorsun.”

Netflix’te bir programı olan Jameela Jamil de kürtaj hikayesini paylaşanlar arasındaydı:

“Verdiğim en iyi karardı. Hem benim hem de varlığına duygusal ve finansal olarak hazır olmadığım bebek için.”



Alabama’da alınan kürtaj kararı

Kabul edilen tasarıya göre, ensest ve tecavüz gibi durumlarda dahi ayrıcalık yapılması yasaklanıyor. Tek istisna ise anne sağlığının ciddi tehdit aldığı durumlar olarak belirlendi.

Tasarı, ABD’deki örnek yasaların hepsinden öteye geçerek, ceninin kalbinin atmaya başladığı andan itibaren -ki bu genel olarak altı haftaya denk geliyor- kürtajı yasaklıyor.

Tasarı ile A tipi suç kapsamına alınan kürtajı yapmaya niyet eden doktor 10 yıl, gerçekleştiren doktor ise 99 yıl hapis cezası kapsamına alınıyor.