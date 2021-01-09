ABD’deki ‘Kongre baskını’ sonrası üç gözaltı

ABD’de savcılık, Washington’daki ‘kongre binası baskını’nın ardından üç kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Washington D.C. savcılığının açıklamasına göre, gözaltına alınanlardan biri, ‘boynuzlu kostümü’yle akıllarda kalan, Jake Angeli adıyla da bilinen Jacob Anthony Chansley (alttaki fotoğraf).

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Kongre binasına ilk giren göstericilerden biri olan Arizonalı adam, ‘yasak bölgeye izin girmek ve düzeni bozmak’la suçlandı. Angeli, bugün yakalandı.

Fotoğraflar: AA

Floridalı 36 yaşındaki Adam Johnson ise dün gözaltına alındı. Johnson da Angeli’yle aynı şekilde suçlanıyor. Adam Johnson, kongre binasındaki kürsüyü yerinden söküp taşıdığı anlarla hafızalara kazınmıştı.

35 yaşındaki Derrick Evans, dün gözaltına alındı. Batı Virginia Meclisi delegesi Evans, baskının yaşandığı 6 Ocak’ta binadayken, kendi Facebook sayfasından yaptığı canlı yayında halkı kışkırtmakla suçlandı.

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35 yaşındaki adamın binaya girerken “İçerideyiz, içerideyiz! Derrick Evans Kongre’de!” diye bağırdığı öne sürüldü.

Savcılığın soruşturmasında araştırma FBI ve Kongre Polisi tarafından yapılıyor.

Ne olmuştu?

ABD’de 3 Kasım’daki başkanlık seçiminde Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump yarışmıştı. Biden, 306 Seçici Kurul delegesi elde ederken, mevcut başkan Trump 232 delegede kalmıştı. Kasımdan bu yana Trump seçimde usulsüzlük yapıldığını öne sürüyordu.

Seçici Kurul, geçen ay Biden’ı resmi olarak başkan seçmişti. ABD Kongresi, baskının yapıldığı gün Seçici Kurul delegelerinin aldığı kararı onaylayarak Biden’ın başkanlığını resmileştirmek için toplanmıştı. Ancak çok sayıda Trump taraftarı Kongre binasına girince oturum yarıda kalmıştı. Kongre, bir gün sonra Biden’ın başkanlığını tescil etmişti.