ABD’deki Jersey City’de yoğun silah sesleri: Özel tim müdahalede

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Jersey City’de yoğun silah seslerinin gelmesi üzerine polis bölgeye ağır silahlı SWAT timiyle (ABD özel timi) müdahale etti.

Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, New York’ta Hudson nehrinin hemen karşı kıyısında yer alan Jersey City’de yerel saatle öğle 2’de silah sesleri yükseldi. Polis çevredeki tüm yolları yaya ve araç trafiğine kapattı.

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Sosyal medyada paylaşılan videolar da da, sivil giyimli kalabalık bir komando birliğinin, silah seslerinin geldiği noktaya ilerlediği görüldü.

Art arda patlayan silahların saldırganın silahından mı çıktığı yoksa ona yanıt veren güvenlik güçlerinden mi geldiğinin bilinmediği belirtildi.

CBS News’un paylaştığı haberlerde, birden fazla polisin vurulduğu, polisin biri kadın iki saldırganı yakalamak için çalıştığı belirtiliyor.

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CBS, daha sonra canlı yayınında bir polisin hayatını kaybettiğini, iki polisin de yaralı olduğunu bildirdi.

DEVELOPING: More than one officer has been shot in Jersey City, CBS New York reports. Police are looking for two shooters – a man and a woman, according to the station https://t.co/Z6mRZysQFh pic.twitter.com/1TdHThLV9y — CBS News (@CBSNews) December 10, 2019

Diğer Amerikan medya kuruluşlarının paylaşımlarında ise uzun süren çatışmada çok sayıda polisin yaralandığı, saldırganların bir marketin içinden ateş ettiği, iki saldırganın yakalandığı, ‘üçüncüsünün’ arandığı bilgileri yer aldı.

#UPDATE on Jersey City active shooter:

-Multiple police officers shot in hour-long gun battle

-Suspects seen firing from inside grocery store

-Two suspects "taken down" and search for a third

Read more: https://t.co/pKmPfOTkVv — KTVU (@KTVU) December 10, 2019

Fox32 News da bir polisin hayatını kaybettiğini, iki polisin yaralandığını duyururken, bin sivilin de vurulduğunu bildirdi.

#BREAKING: One police officer was killed and two other officers injured in a more than hour-long gun battle in Jersey City on Tuesday afternoon, authorities said. One civilian was also shot. https://t.co/iX5BCn25dN — FOX 32 News (@fox32news) December 10, 2019

‘Terörist saldırı mı’ sorusu, yanıtsız

New Jersey Belediye Başkanı Steven Fulop, bir polisin hayatını kaybettiğini, iki polisin yaralandığını az önce canlı yayında doğruladı. Olayın inceleme aşamasında olduğunu belirterek ayrıntı vermeyen Fulop, CBS muhabirinin “Bu bir terörist saldırı mı” sorusunu ise yanıtlamadı.