ABD’deki Halkbank davasında, üst mahkemeden duruşmalara ara kararı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Halkbank davasında bir üst mahkeme, kendi kararını açıklayıncaya kadar federal mahkemede süren davada duruşmalara ara verilmesine karar verdi.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Halkbank’ın ABD’de hukuk danışmanlığını yapan King & Spalding tarafından temyiz mahkemesine yapılan başvuru, kabul edildi. Başvuruyu kabul eden temyiz hakimi Catherine O’Hagan Wolfe, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nden temyiz mahkemesi (üst mahkeme) kararını verene kadar yargı sürecine ara vermesini talep etti.

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Belge: VOA

15 Ekim’de başlayan dava sürecinde Halkbank ayrıcalıklı ve kısıtlı yargılandığı takdirde mahkemeye katılacağını açıklamış, New York federal mahkemesine yaptığı başvuru kabul edilmeyince de bir üst mahkemeye başvurmuştu.

Hakim Richard Berman, Halkbank’ın ‘bir üst mahkeme kararını verinceye kadar duruşmalara ara verilmesi’ talebini reddetmişti.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı da mahkemeden, Halkbank’ın davaya katılmadığı her bir gün için 1 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını, katılmama konusunda ısrarcı olması halinde para cezasının katlanarak arttırılmasını talep etmişti.