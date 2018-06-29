ABD’deki gazete saldırganı, muhabirleri haber nedeniyle yıllarca taciz etmiş

ABD’de Capital Gazette adlı yerel gazetede beş kişiyi öldüren saldırganın, taciz davası nedeniyle kendisini haber yapan gazeteyi yıllardır ‘rahatsız ettiği’ öğrenildi.

Maryland eyaletindeki Annapolis kentinde dün Jarrod Warren Ramos adlı saldırgan, gazete binasına giderek idari çalışanlar ve gazeteciler olmak üzere beş kişiyi öldürmüş, daha sonra gözaltına alınmıştı.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre kefalet talebi reddedilen saldırgan, polisle de işbirliği yapmayı reddetti.

Polis, saldırının anlık gelişmediğini, katilin daha fazla kişiyi öldürmek için plan yaparak gazeteye gittiğini belirledi.

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Saldırının ardındaki motivasyona dair ipucu sayılabilecek bilgiler de basına yansıdı.

Amerikan medyasındaki haberlere göre 38 yaşındaki Jarrod Warren Ramos, bir taciz davasında hüküm giydi.

Capital Gazette da bu davayı haberleştirdi. Ramos, haberler nedeniyle gazeteye tepki gösterdi, ayrıca muhabirleri de yıllarca taciz etti.

Katilin gazetenin yazarlarına sosyal medyada küfrettiği de belirlendi.

Ayrıca Ramos, gazetenin yayınına son verdiğini görmekten çok mutlu olacağını ama iki gazetecinin ‘nefes almaya son verdiğini’ görmenin ‘daha iyi olacağını’ da yazmış.