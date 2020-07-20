ABD’deki ‘Floyd’ protestolarında federal mahkeme binasının girişi ateşe verildi

ABD’nin Portland kentinde, siyah vatandaş George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan protestolarda federal mahkeme binasının girişi ateşe verildi.

Fotoğraf: Reuters

Polisin, 25 Mayıs’ta Minnesota eyaletinde sahte para suçundan aranan 46 yaşındaki Floyd’un aracını durdurduktan sonra yere yatırıp diziyle boğazına bastığı, Floyd’un da “Nefes alamıyorum lütfen beni öldürmeyin” diye bağırdığı görüntüler büyük tepki çekmişti.

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Floyd’un ölümünün ardından düzenlenen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor.

AA’nın AP’den aktardığı habere göre, protestocular şehirde geçen hafta sonu mahkeme binasını korumak için yerleştirilen engelleri aşarak, federal mahkeme binasının girişini ateşe verdi.

Mahkeme binası içerisindeki federal güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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‘Polis gerilimi tırmandırıyor’

Kentteki federal güvenlik güçlerinin geçen hafta protestocuları gözaltına almak için plakasız araç kullanması büyük tepki çekmişti.

Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler, güvenlik güçlerinin müdahaleleriyle kentteki şiddeti tırmandırdığını savunmuştu.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf ise iddiaları yalanlayarak, ‘tamamen sorumsuzca bir yorum’ olarak nitelendirdi.

Bakan, Fox News’daki konuşmasında “Gerilimi tırmandırmıyoruz, federal binaları koruyoruz” dedi.