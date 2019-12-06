ABD’deki donanma üssüne silahlı saldırı: İki kişi öldü

ABD’nin Pensacola Donanma Üssü’ne silahlı saldırı düzenlendi. İki kişi hayatını kaybetti. En az sekiz kişi yaralandı. Saldırganın da öldüğü açıklandı.

Fotoğraf: YouTube

İki gün içinde ülkedeki bir donanma üssüne saldırı olarak kayıtlara geçen saldırı sonrasında açıklama yapan Donanma sözcüsü, “Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Henüz sağlık durumlarıyla ilgili bir bilgimiz yok. Emniyet güçleriyle işbirliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıyla ilgili bilgilendirildiği, gelişmeleri Beyaz Saray’dan izlediği belirtildi.

Pensacola’da 16 bin askeri, 7 bin 400 sivil personel çalışıyor.

İki gün önce donanmaya bağlı Pearl Harbor Tersanesi’nde düzenlenen silahlı saldırıda iki çalışan ölmüş, bir kişi yaralanmıştı.