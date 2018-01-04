ABD’deki davanın tanığı eski polis Korkmaz’a ‘yokluğunda tutuklama’ kararı

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ABD’nin İran’a yaptırımlarının delinmesine ilişkin davada tanıklık yapan eski polis Hüseyin Korkmaz’ın Türkiye’de yargılandığı iki ‘FETÖ davası’nda ‘yokluğunda tutuklama’ kararı çıkarıldı.

İstanbul 13. ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen ’17-25 Aralık’ davalarında sanık olan, Korkmaz hakkında bu mahkemeler yokluğunda tutuklama kararı verdi.

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Her iki mahkeme Korkmaz’ın iadesi için ABD’ye gönderilmek üzere hazırladığı talepnameyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

Ne olmuştu?

Eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın New York’ta yargılandığı davada 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf savcılıkla yaptığı anlaşma uyarınca tanık olarak dinlenmişti. 17 Aralık’ta Rıza Sarraf’ı tutuklayan operasyonu yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü’nde görev yapan eski polis Hüseyin Korkmaz da tanıklık yapan bir başka isimdi.

‘FETÖ’ davası sanığı Korkmaz, davada 17 Aralık operasyonuyla ilgili belge ve telefon tapelerini saklaması için önce annesine verdiğini, ardından da yasadışı yollarla Türkiye’den kaçtığını anlatmıştı. New York’taki davada kullanılan deliller büyük ölçüde Korkmaz’ın götürdüğü 17 Aralık tapelerinden oluşuyor.

Korkmaz’ın ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğuna ilişkin savcılık bilgileri ortaya çıkmıştı. Adalet Bakanlığı, Korkmaz’ın iadesini talep etmişti.

İstanbul savcılığı, Hüseyin Korkmaz’ın annesi ve babası hakkında yakalama kararı çıkarmış, Korkmaz’ın anne ve babasını FBI’ın kaçırdığı yönünde soruşturma başlatılmıştı.