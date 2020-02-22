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Yaramazlara biraz batar!

ABD’deki davada Halkbank’ın ‘ayrıcalık’ talebine ret

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla New York federal mahkemesinde yargılanan Halkbank’ın ‘ayrıcalıklı ve kısıtlı’ yargılanma talebi temyiz mahkemesinin ikinci dairesince reddedildi.

Fotoğraf: Reuters

Dava sürecinin başladığı 15 Ekim 2019 tarihinden beri duruşmalara katılmayan Halkbank temsilcileri, bunu ancak ‘ayrıcalıklı ve kısıtlı’ yargılanma kararı alınırsa yapacaklarını açıklamıştı.

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Bu talep New York federal mahkemesince kabul edilmeyince Halkbank avukatları üst mahkemeye (temyiz) başvurmuştu.

Temyiz mahkemesi de kararını açıklayana kadar davanın askıya alındığını duyurmuştu.

New York’ta yayınlanan Courthouse News’un haberine göre temyiz mahkemesi ikinci dairesinin üç yargıçtan oluşan heyeti dün toplanarak Halkbank’ın talebinin reddedilmesine karar verdi.

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Askıya alma kararı olmasaydı Halkbank’ın bir sonraki duruşması 25 Şubat’ta yapılacaktı. Haberde yeni bir tarih belirtilmedi.

Halkbank duruşmalara katılmama konusunda ısrarcı olması halinde yüklü miktarda ve sürekli artan para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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