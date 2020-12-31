ABD’deki cezaevinde 1236 mahkumun 1115’inin Covid-19 testi pozitif çıktı

ABD’nin Alaska eyaletinin en büyük cezaevinde mahkumların tamamına yakını corona virüsüne yakalandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Goose Creek adlı cezaevinin sözcüsü Sarah gallagher, 1236 mahkumun 1115’inin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Anchorage yakınlarındaki cezaevindeki ilk vaka Kasım’da görüldü.

Gallagher, eyaletteki tüm mahkumların yüzde 40’ının hastalığa yakalandığını ve beş mahkumun hayatını kaybettiğini söyledi.

Cezaevlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanmasının zor olması ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması virüsün hızlı yayılmasına neden oluyor.

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Ülke genelinde beş mahkumdan biri virüse yakalandı; 1700’ü Covid-19’a yenik düştü. Cezaevlerinde çalışan personel de pandemiden olumsuz etkilendi.