ABD’deki bir restoran kanser tedavisi gören çocuk için erken açıp özel servis yaptı

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir restoran, kanser tedavisi görmesi nedeniyle bağışıklık sistemi zayıfladığı için kalabalık ortamlara girmemesi gereken üç yaşındaki Adelaide Stanley sevdiği yemeği yiyebilsin diye çocuğu ve ailesini açılış saatinden önce ağırladı.

Fotoğraf: CNN International

‘J. Wilson’s’ adlı, Beaumont kentindeki restoranın yönetimi, menülerinde küçük kızın çok sevdiği bir yemek olduğunu ancak sağlık durumu nedeniyle gidip yiyemediğini öğrenince ona ve ailesine özel servis yaptı. Normal saatinden erken açılan ve pembe renkli süslerle donatılan restoranda sadece Adelaide ve ailesi yemek yedi.

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Adelaide’in annesi Vanlam Nguyen Stanley şunları söyledi: “Bu lokantaya gelmek bizim aile geleneğimiz. Her cumartesi geliyorduk ancak kızımız hastalanınca gelemez olduk. Geçen ay ‘Restorana gidip yemek yiyebilir miyiz’ diye sordu. Babası, ‘İyileşince gideceğiz’ yanıtını verdi. Ben de babası da çok üzüldük. Bunu anlattığım bir arkadaşım restorana durumu iletmiş. Bize çok büyük bir jest yapıp erken açtılar ve kimse yokken ağırladılar. Hesap da almadılar.”