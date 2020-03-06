ABD’de yolcusu ‘corona’dan ölen gemiye havadan test kiti bırakıldı

ABD’nin San Francisco kenti açıklarında demir atan Grand Princess adlı lüks seyahat gemisinden ayrılan bir kişi, yeni tip corona virüsünün neden olduğu hastalık (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine virüs test kitleri havadan bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Gemide bulunan 71 yaşındaki kişi gemiden ayrıldıktan sonra Kaliforniya eyaleti sınırları içinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine gemi yolculuğunu iptal edip San Francisco açıklarında demir attı.

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Karaya yanaşmasına izin verilmeyen yolcu gemisinde 2 bin 383 yolcu ve 1100 mürettebat bulunuyor.

Gemide bazı yolcular odalarına kapanırken, virüse maruz kaldığından şüphelenilen yolculara test yapılması için güvenlik görevlileri helikopter ile gemiye Covid-19 test kiti bıraktı.

Lüks yolcu gemisinin sahibi firmanın yazılı açıklamasında, “Halk sağlığı yetkilileri, tüm test sonuçları alınana kadar hiçbir yolcunun karaya çıkmasına izin verilmeyeceğini bildirmiştir” ifadelerine yer verildi.

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Gemide bulunan tıbbi görevliler, virüse maruz kaldıklarından şüphelenilen yolculara uygulanan testleri yine helikopter ile Richmond kentinde bulunan laboratuvara gönderilecek.

Son olarak, ABD Senatosu ‘corona‘ ile savaşmak için 8.3 milyar dolarlık bütçe ayırdığını açıklamıştı.

Dünya genelinde salgında şu ana kadar 3 bin 500’e yakın kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 95 bini geçti; 53 binden fazla kişi ise tedavi edildi.