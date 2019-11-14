Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD’de yine okul saldırısı: Yedi yaralı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Santa Clarita kentindeki bir lisede silahlı saldırı yapıldı, en az yedi kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, 2 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü Saugus Lisesi’ndeki silahlı saldırıda en az yedi kişinin yaralandığı olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin gittiği belirtiliyor. CNN televizyonu yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Reklam

Yerel televizyonlarda yayınlanan görüntülerde okul öğrencilerinin ellerini havaya kaldırmış şekilde polis eşliğinde binayı terk ettikleri görüldü.

SON HABERLER

Gaziantep’te HDP il eş başkanı dahil 52 kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te ‘terör örgütüyle bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları’ iddia edilen şüphelilere yönelik, HDP’nin il ve ilçe başkanlıklarının da bulunduğu adreslere şafak vakti geniş çaplı operasyon düzenledi. Aralarında HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç’ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...