ABD’de yine okul saldırısı: Yedi yaralı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Santa Clarita kentindeki bir lisede silahlı saldırı yapıldı, en az yedi kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, 2 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü Saugus Lisesi’ndeki silahlı saldırıda en az yedi kişinin yaralandığı olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin gittiği belirtiliyor. CNN televizyonu yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

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Yerel televizyonlarda yayınlanan görüntülerde okul öğrencilerinin ellerini havaya kaldırmış şekilde polis eşliğinde binayı terk ettikleri görüldü.