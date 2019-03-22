ABD’de yeni deney: Çocukken kemoterapi gören erkekler baba olabilecek

ABD’li bilim insanları, kemoterapi gören erkek çocukların kısır olma tehlikesine karşı gelecekte onların baba olmalarının önünü açacak bir tekniği maymunlarda denedi ve başarılı oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Daily Telegraph’taki habere göre Pittsburgh Üniversitesi’nde görevli ekip, kanser olan beş yavru maymunun testis dokusunu kemoterapi öncesinde dondurdu. Tedavi sonrasında kısır olan maymunlar ‘yetişkin’ olduğunda dondurulmuş testis dokusu laboratuvarda geliştirilerek sperm üretmesi sağlandı.

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Araştırma ekibinin başındaki Dr Adetunji Fayomi, tekniğin başarılı olmasının çocuklukta kanser tanısı konulan ve kemoterapi nedeniyle kısır olan erkeklerin baba olmasını sağlayabileceğini söyledi. Çocuk yaşta kanser tedavisi gören üç erkekten birinin kısır olduğunu vurgulayan Fayomi, şunları söyledi:“Yetişkin erkeklerde sperm bankasında dondurma yöntemiyle sperm saklanabiliyordu ancak yaşı küçük olanlarda sperm üretimi ergenliğe kadar başlamadığından böyle bir çare yoktu. Bu teknik gelecekte çare olacak.”

Fayomi, başarılı sonuç elde edeceklerinden emin oldukları için 2010’dan beri kanser tedavisi gören çok sayıda çocuktan testis dokusu alıp sakladıklarını söyledi.

Grady. (Fotoğraf: Daily Telegraph)

Beş maymunun testis dokularının dondurulması ve ergenlik sonrasında işlem görmesi sayesinde elde edilen spermlerle geçen yıl nisan ayında ‘Grady’ adlı dişi bir maymun dünyaya geldi.