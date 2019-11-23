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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de yasadışı lobici ile bağlantılı AKP’ye yakın işadamı sorgulandı, bilgi verdi

ABD makamları tarafından yasadışı lobicilik faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen ve bunu kabul eden bir ABD vatandaşının, Türkiye adına da AKP’ye yakın bir işadamı aracılığıyla faaliyet yürütmekle suçlanarak yargılandığı ortaya çıktı. Yasadışı lobi faaliyetleri yürütmekle suçlanan Amerikalı ile ilişkide olan AKP’ye yakın Türk işadamının, FBI tarafından sorgulandığı bildiriliyor.

Imaad Zuberi, Barack Obama ile. Fotoğraf: South Asia Investor Review

DW Türkçe’nin haberine göre, ABD federal savcılığı, Amerikan seçimlerine yasa dışı yolla yabancı para aktarmakla suçlanan Imaad Zuberi’nin, hakkındaki soruşturmayı engellemek için altı tanığa 6 milyon doları aşkın para teklif ettiğini öne sürdü.

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Savcılığın iddialarına göre Zuberi, Türkiye, Libya ve Sri Lanka hükümetleri için lobicilik faaliyetleri yürüttüğünü Amerikan devletinden gizledi.

ABD vatandaşı olan Zuberi, Los Angeles’ta yargılandığı mahkemede; vergi kaçakçılığı, kampanya finansmanı ihlali ve yabancı devletler adına kayıt dışı lobicilik suçlamalarını kabul etti.

Zuberi’nin ABD eski Başkanı Barack Obama ve Dışişleri eski Bakanı Hillary Clinton’ın en büyük bağışçıları arasında yer aldığı, ancak 2016’daki seçimleri kazanmasının hemen ardından Donald Trump’ın en cömert destekçilerinden biri olduğu bildiriliyor.

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Hillary Clinton, 2016’daki seçim kampanyası sırasında (6 Nisan 2016), en önemli bağışçılarından Murat Güzel ile görüşüyor. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Zuberi’nin faaliyetlerini araştıran FBI’ın ise AKP ile yakın ilişkileri bulunan Murat Güzel isimli Türk işadamını da sorguladığı bildirilirken, Zuberi’nin bu yıl içinde Güzel’e verdiği 50 bin dolarlık bir çekin incelendiği kaydedildi. Kayıtlara göre Güzel, savcılığın ‘dokunulmazlık güvencesi’ vermesi üzerine yetkililere bilgi verdi.

Güzel de, daha önce Demokrat partiye yaptığı yüklü miktarda bağışlarla tanınıyordu.

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