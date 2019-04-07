ABD’de yapılan araştırma: Dişi yunusların klitorisi var, orgazm yaşıyor da olabilirler

ABD’li bilim insanları, araştırmaları sonucunda şişe burunlu dişi yunusların gelişmiş yapıda klitorisi olduğunu saptadıklarını ve bunun dişi yunusların insanlar gibi orgazm yaşayabildiğinin işareti olabileceğini açıkladı.

Fotoğraf: cabo-adventures.com

Newsweek’teki habere göre Mount Holyoke College’da yapılan araştırmada, 11 insanının klitorisi ve plajlarda ölü bulunan yunuslar incelendi. Araştırma ekibinden Dr. Dara Orbach şunları söyledi: “Yunuslar yıl boyunca, üreme dönemleri dışında da cinsel olarak aktifler. Sadece üremek için değil sosyalleşmek için de seks yapıyorlar. Yıl boyunca cinsel olarak aktif olan cüce şempanze, insan gibi türler haz duyuyor. Yunusların haz duyup duymadığını merak ettik ve klitoris yapısını inceledik. İnsan klitorisiyle çok sayıda benzerlik saptadık. En önemlisi insanınkinde olduğu gibi çok sayıda sinir ucuna sahip olması.”

Reklam

Yunusların, orgazm olup olmadığını kanıtlamak için davranış ve psikolojileri üzerindeki incelemelerini sürdüreceklerini belirten Orbach, “Bu araştırma bir başlangıç ama bulgular, yunusların zevk almak için seks yaptığına işaret ediyor” dedi.

Araştırma sonuçları ABD Anatomistler Birliği’nin toplantısında açıklandı.