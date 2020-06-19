ABD’de yanlışlıkla 24 yıl hapis yatan iki kardeşe 4 milyon dolar tazminat

ABD’de yanlışlıkla 24 yıl hapis yatan iki kardeşe yaklaşık 4 milyon dolar tazminat verilecek.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Maryland Kamu İşleri Kurulu oybirliğiyle Eric Simmons ve Kenneth ‘JR’ McPherson’a 2025’e kadar peyderpey 1.9’ar milyon dolar ödeme yapılmasını kararlaştırdı.

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Simmons ve McPherson kardeşler, 1995’te Doğu Baltimore’da Anthony Wooden cinayetini planlamaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, 2019’da serbest bırakılmıştı.

Kar amacı gütmeyen Mid-Atlantic Innocence Project kuruluşu, Wooden’ın öldürüldüğü saatte başka yerlerde olduğunu kanıtlayan kardeşlerin serbest bırakılması için mücadele etmişti.

Sahte tanık iddiası

Kuruluş, polisin, kirasını ödeme karşılığında bölgedeki bir kadını kardeşler aleyhine ifade vermeye yönlendirdiğini savunmuş, kadının daha önce Batı Baltimore’daki bir silahlı saldırı için de benzer bir teklifi kabul ettiğini iddia etmişti.

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Ayrıca polisin 13 yaşındaki bir erkek çocuğunu da Simmons ve McPherson’ı suçlu göstermeye zorladığını öne süren kuruluşa göre çocuk, dava sırasında ve öncesinde ifadesini değiştirmişti.

‘Zamanı geri getirmez’

Eric Simmons, Washington Post’a yaptığı açıklamada, ‘hapisteyken annesini kaybettiklerini, tazminat için minnettar olduğunu ancak bunun demir parmaklıklar arkasında geçirdiği zamanı geri getiremeyeceğini’ söyledi.