ABD’de üç masaj salonuna silah saldırı: Altısı Asya kökenli sekiz kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Georgia eyaletindeki üç masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda sekiz kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın ABD medyası ve Atlanta polisine dayandırdığı haberine göre, kentte akşam saatlerinde üç masaj salonuna silahlı saldırı yapıldı.

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Polis, ilk olarak Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’nın kuzeyinde yer alan Cherokee bölgesinde yerel saatle öğleden sonra Asyalılara ait bir masaj salonuna düzenlenen saldırıda dört kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Bu olaydan kısa süre sonra hırsızlık ihbarı yapılan Atlanta şehir merkezindeki bir başka masaj salonunda üç kişinin daha vurularak hayatını kaybettiği, bu saldırıdan kısa süre sonra yakındaki bir başka masaj salonunda da bir kişinin vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Olayı soruşturan polis, akşam saatlerinde üç saldırıdan da sorumlu olduğu düşünülen Robert Aaron Long (21) adlı zanlının tutuklandığını duyurdu.

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Olayla ilgili soruşturma sürerken, Amerikan medyası saldırılarda hayatını kaybedenlerden altısının Asya kökenli kadınlar olduğu bilgisini verdi.

Henüz saldırıların nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmazken Asya kökenli ABD vatandaşlarına karşı işlenen nefret suçlarında Covid-19 salgını sonrası artış olduğuna dikkat çekildi.