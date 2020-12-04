ABD’de, Türkiye’ye yaptırım öngören tasarıda son aşamaya gelindi

ABD Kongresi’nin Senato ve Temsilciler Meclisi kanatları, 2021 mali yılı için savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’na son halini verdi.

Fotoğraf: Reuters

Kongrenin iki kanadının konferans komitesinde kendi versiyonlarını tek yasa tasarısında birleştirdiği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı, önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasına sunulacak.

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Tasarıda, Türkiye’nin aldığı altı F-35 uçağının da ABD Hava Kuvvetleri’nce kullanılması için gerekli yetkilendirme yapıldı.

Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören bir bölüm de yer aldı.

Türkiye’nin Rus yapımı S-400’leri teslim almasının ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildiği ve NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep edildi.

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Tasarıda, başkanın CAATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az beşini uygulaması, yaptırımların ‘ithal edilen malları’ kapsamaması istendi.

Bu mallar da ‘doğal, ya da insan eliyle yapılmış maddeler, imal edilmiş erzak ve bunlara ilişkin denetim ekipmanı’ şeklinde sıralandı.

Yaptırımların kaldırılması

Yaptırımların kaldırılmasının şartları ise şu şekilde belirtildi: “Başkan yaptırım uyguladıktan sonra bir yıl içinde Kongrenin gerekli komitelerine, Türkiye’nin veya yaptırım uygulanan kişilerin artık S-400’leri veya bunların yerine herhangi bir Rus sistemini uhdesinde bulundurmadığını, Türk topraklarında Rus hükümeti veya şirketleri adına herhangi bir Rusya vatandaşının S-400’leri çalıştırmadığını teyit ettikten sonra; Türkiye’den Türk Hükümetinin veya hükümet adına başka bir tarafın S-400 veya onun yerini alabilecek bir sistemi tekrar edinmek için CAATSA’nın 231’inci bölümünün kapsamına girecek herhangi bir faaliyete girmeyeceğine dair taahhüt aldıktan sonra yaptırımları kaldırabilir.”

Türk şirketlerin yerine başkası

Ayrıca tasarının 159. bölümünde ise tasarının yasalaşmasından sonra 15 gün içerisinde Türk şirketlerinin yerine F-35 için parça üretecek ortakların tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin başlatılması istendi.