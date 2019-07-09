ABD’de tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olan çift: Klinikte embriyoları karıştırdılar

ABD’nin California eyaletindeki bir klinikte, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan bir çift, rahime nakledilme sürecinde embriyoların ‘karıştırıldığını’ iddia etti.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre bir Asya ülkesinden ABD’ye giden çift, New York kentindeki mahkemeye başvurarak kliniğe dava açtı.

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Dava dosyasında adları AP ve YZ olarak geçen ikilinin tüp bebek yöntemi için 100 bin dolar harcadıkları belirtilerek, kadının ‘yanlış bebeklere hamile kaldığı’ vurgulandı.

Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın, 30 Mart’ta iki erkek çocuğu dünyaya getirdi. Ancak, bebeklerin Asya kökenli olmaması nedeniyle ‘bir yanlışlık’ olduğunu anladı ve DNA testi yaptırdı. Test sonucunda bebeklerin çiftin çocuğu olmadığı anlaşıldı.

Kadının, dokuz ay başkasının çocuklarını karnında taşıdığına dikkat çeken avukatları, çiftin kliniği sahibi ve yapılan hatada sorumlu herkesten şikayetçi olduğunu söyledi.

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Dava dilekçesine göre doktorları çifte, embriyoları naklettikten sonra kız bebek sahibi olacaklarını söyledi. İkili, ultrasonlarda erkek bebek görünce şüphelendi ancak doktorlar her şeyin normal olduğunu iddia etti. Çift, bebekler doğunca şüphelenmekte haklı olduklarını fark etti.

Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak yumurta ve spermi laboratuar ortamında döllendirmeyi içeriyor. Bu yolla elde edilen embriyo, kadının rahmine naklediliyor. Bu örnekte, başkalarının sperm ve yumurtasından elde edilen embriyonun kadına nakledildiği anlaşılıyor.