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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de, Trump’ın tedavisinde kullanılan antikor kokteyline onay çıktı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD Başkanı Donald Trump’ın, Covid-19’a yakalandığı süreçte tedavisinde kullanılan Regeneron Pharmaceuticals Inc’in geliştirdiği Covid-19 antikor kokteyline onay verdi.

Fotoğraf: Pixabay

Trump, tedavisinde kullanılan ilacın, hastalığı yenmesinde yardımcı olduğunu söylemişti.

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FDA, antikor kokteylinin kullanımına, yetişkinlerde hafif ve orta şiddette semptomları olan hastalar için, çocuklarda ise hastalığı şiddetli geçirme riskini taşıyanlar için izin verdi.

Kullanım yetkisi, 65 yaş ve üstü veya belirli kronik tıbbi rahatsızlıkları olanları da kapsıyor.

Antikor kokteylinin hastalığın ağır seyrettiği kişilerde ise kullanımına izin verilmedi.

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Regeneron, hükümet tahsis programı aracılığıyla dozlarının ilk etapta yaklaşık 300 bin hastaya uygulanacağını bildirdi.

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