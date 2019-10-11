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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de Trump’ın partisinden vekiller de ‘yaptırım’ teklifi hazırlıyor

ABD Temsilciler Meclisi’nde, Başkan Donald Trump’ın partisinden 29 Cumhuriyetçi milletvekili, Suriye’deki Kürt gruplara karşı yapılan harekattan dolayı Türkiye’ye yaptırım uygulanması için yasa teklifi hazırlayacaklarını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekillerinin Senato’da benzer bir yasa tasarısını teklif etmelerinin ardından aralarında Cumhuriyetçi Parti Başkanı Kevin McCarthy, Cumhuriyetçi Parti Denetçisi Steve Scalise ve diğer parti yetkilileri Ankara’nın ‘agresif tutumuna sert bir cevap verilmesi gerektiğini’ söyledi.

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Cumhuriyetçi Parti temsilcisi ve Divan Başkanı Liz Cheney açıklamasında “Cumhurbaşkanı (Tayyip) Erdoğan ve onun yönetim anlayışı müttefiğimiz Kürtlere Suriye’nin kuzeyinde acımasızca saldırmasının sonuçlarına katlanmalı” dedi.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan Demokratlardan teklifle ilgili henüz değerlendirme yapılmadı.

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