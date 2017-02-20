ABD’de Trump’ın göçmen politikalarını protesto eden işçiler işten çıkarıldı

ABD’de başkan Donald Trump’ın göçmen politikalarını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe katılan çok sayıda işçinin işten çıkarıldığı belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre ‘göçmensiz bir gün’ protestosunda göçmenlerin yaşamadığı ABD’nin nasıl olacağını göstermeyi hedefleyen farklı kesimden işçiler perşembe günü işe gitmedi, bazı iş yerleri de dükkanlarını açmadı.

ABD basınında ise, protestoya katılan onlarca işçinin işten çıkarıldığına yönelik haberler yer aldı. Çok sayıda iş yerinden çok sayıda işçinin işine son verildiği belirtilen haberlerde, bunun sebebinin işçilerin eyleme katılmaları olduğu ifade edildi.

CNN’e konuşan bir patron, protestoya katılmanın bedelini ödeyeceklerini söyledi. Colorado eyaletinde bir duvar örme firması işleten Jim Serowski ise, 30 duvar ustasını işten çıkardığı için pişmanlık duymadığını söyledi: “Uyarmıştım ‘Eğer bunu yaparsanız, şirkete zarar verirsiniz ve eğer ekibinize karşı gelirseniz, artık ekibin bir parçası olmazsınız’ demiştim.”