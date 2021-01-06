Trump destekçileri kongre binasını bastı: Washington’da sokağa çıkma yasağı

ABD’de Donald Trump destekçileri barikatları aşarak kongre binasını bastı. Yerel saatle 18:00’den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fotoğraf: Twitter

ABD Kongresi’nde 3 Kasım 2020’deki başkanlık seçimi sonucunun resmileşeceği oturum sürerken, Trump destekçileri bina dışında protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler bir süre sonra barikatı aşıp binaya girdi ve polisle karşıya geldi.

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Senato ve temsilciler meclisi, oturuma ara vermek zorunda kaldı. Onlarca senatör, vekil ve kongre görevlisi polis eşliğinde güvenli odalara götürüldü.

Senato başkanı sıfatıyla kongredeki oturumu yöneten ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence güvenlik gerekçesiyle bina dışına çıkarıldı.

Başkent Washington’daki güvenlik önlemleri de artırıldı. Ardından da akşam saat 6 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Trump’tan itidal çağrısı

Son olarak Trump bir tweet atarak protestoculara itidal çağrısında bulundu, şiddetten kaçınılmasını istedi.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Bu noktaya nasıl gelindi?

ABD Kongresi seçim sonuçlarının onayı için toplanırken, Trump Washington mitinginde destekçilerinden kongreye yürüyüp seçim sonucunu protesto etmesini istedi.

Joe Biden’ın kazandığı seçimin sonucunu asla kabul etmeyeceğini söyleyen Trump, “Pence doğru şeyi yaparsa seçimi kazanacağız” dedi.

Pence ise Biden’ın başkanlığını reddedemeyeceğini söyleyip ABD Anayasası’na bağlılığını hatırlattı.

Trump da bunun üzerine Twitter üzerinden Pence’in ‘ABD’yi ve anayasayı korumak için yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip’ olmadığını kaydetti, seçimin hileli olduğunu, sonuçların çalındığını öne sürdü.