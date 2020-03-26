ABD’de tarihin en büyük yardım paketi: ‘Corona’ya karşı 2 trilyon dolar

ABD Senatosu hükümetin işsizlere ve corona virüsünden etkilenen sektörlere yardım etmek için hazırladığı 2 trilyon dolar (13 trilyon lira) bütçeli yardım paketini oy birliğiyle kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

Sert tartışmaların ardından normalde ciddi karar ayrılıklarının yaşandığı Senato bu karar üzerinde uzlaştı ve teklif 96 ‘kabul’ ve sıfır ‘ret’ alarak oy birliğiyle kabul edildi.

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, teklifi masasına ulaştığı anda imzalayacağını söyledi.

ABD tarihinin en büyük yardım paketi olabilecek teklifte, corona virüsü nedeniyle ağır şekilde etkilenen sektörlere 500 milyar dolar (3 trilyon 232 milyar lira) tutarında fon ayırırken, milyonlarca ABD’li aileye 3 bin dolar (19 bin 394 lira) yardım yapılacak.

ABD ‘corona’ vaka sayısında Çin ve İtalya’nın ardından üçüncü sıradayken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ABD’nin virüsün yeni yayılma merkezi haline geleceğini öngörmüştü.