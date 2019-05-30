ABD’de susuzluktan ölen mahkumun ailesine 6.75 milyon dolar ödenecek

ABD’de, 2016’da Milwaukee’deki bir cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada, ‘ceza olarak’ yedi gün su verilmediği için hayatını kaybeden mahkumun ailesine 6.75 milyon dolar (40.47 milyon lira) tazminat ödenecek.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre susuzluktan öldüğü belirlenen 38 yaşındaki Terrill Thomas’ın ailesine verilecek tazminatı cezaevinin bağlı bulunduğu Milwaukee’nin yerel yönetimi ve mahkumlara sağlık hizmeti veren özel şirketinin ödeyeceği belirtildi. Aile, bu paranın Thomas’ın altı çocuğu arasında paylaştırılacağını vurguladı.

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Milwaukee Adli Tıp Kurumu, hücresinin su basmasına neden olduğu için tecrit hücresine alınan ve suyu kesilen Thomas’ın cansız bedeni üzerinde yapılan incelemeler sonucunda susuz kaldığı için öldüğünü belirledi. Savcılık, ‘adam öldürme’ suçun işlendiği gerekçesiyle dava açılmasını talep etti.

Thomas’ın bipolar tanısı konmuş bir şahıs olduğunu, cezaevine girdiğinde psikolojik durumunun kötü olduğunu susuz bırakıldığı bir hafta içinde 15 kilo verdiğini vurgulayan avukatlarının ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bu anlaşma sadece Thomas’ın gördüğü zararın tazmin edilmesini simgelemiyor. Cezaevlerindeki, insanı şoke eden muameleyi de gözler önüne seriyor. Bir insanı günlerce susuz bırakıp izleyebiliyorlar ki bu sık uygulanan bir ceza yöntemiymiş. Hayatta olduğu son saatlerde çıplak olarak yerde yatıyormuş.”

Thomas Nisan 2016’da bir kumarhanede ateş açtığı için tutuklanmıştı.