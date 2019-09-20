ABD’de sokak ortasında bıçaklandı, polisi aramak yerine herkes canlı kayıt aldı

ABD’nin New York kentinde 7-8 kişinin karıştığı bir okul kavgasında onlarca kişinin gözü önünde bıçaklanan Khaseen Morris adlı 16 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, polis yetkilileri olaya 50 ila 70 kişinin tanık olmasına rağmen kimsenin polisi aramadığını, bu kişilerin bunun yerine Snapchat ve diğer sosyal medya platformlarında olayla ilgili paylaşımlar yaptığını söyledi.

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Nassau Polis Müdürlüğü yetkilisi Stephen Fitzpatrick, kavganın ‘Bir kız öğrencinin çıktığı ya da takıldığı’ kişiyle ilgili tartışmayla başladığını, kız öğrencinin eski sevgilisinin bir arkadaşının da suç ortağı olarak gözaltına alındığını söyledi.

Kavgada Morris’i bıçaklamakla suçlanan 18 yaşındaki Tyler Flach adlı bir kişi hakkında ikinci derecede cinayetten dava açıldı.