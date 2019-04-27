ABD’de sinagogda ateş açıldı: En az dört yaralı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Poway kentinde bulunan bir sinagogda ateş açıldı.

Fotoğraf: Twitter

ABD medyasında yer alan haberlere göre polis, ateş açan bir kişinin yakalandığını bildirdi. Polis yetkilisi, yakalanan kişiden başka bir şüphelinin olmadığının düşünüldüğünü ifade etti.

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Saldırıda yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında iki çocuğun da bulunduğu bildirildi.

Poway kentindeki sinagogda yerel saatle 11.00’den 19.00’a kadar Hamursuz Bayramı kutlaması yapılması planlanmıştı.

Polis bölgeden uzak durulmasını istedi.