ABD’de savaş uçağıyla gökyüzüne penis çizildi!

ABD’de bir savaş uçağı tarafından gökyüzüne penis çizildi.

Washington eyaletine bağlı Okanogan County üzerinde bir savaş uçağının gökyüzüne penis çizdiği görüntülendi.

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‘Hesabını verecekler’

Whidbey Island Donanma Hava Üssü Sözcüsü Thomas Mills, pilotların yaptığının ‘kesinlikle kabul edilemez’ olduğunu belirterek uçuş ekibiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sözcü, şeklin Boeing EA-18G Growlers uçağıyla çizildiğini söylerken, “Bunun eğitim değeri sıfır ve uçuş ekibi bunun hesabını verecek” dedi.

ABD hava sahasındaki uçuş kurallarını düzenleyen Federal Havacılık İdaresi ise bu manevranın herhangi bir güvenlik riski oluşturmadığını savunarak, “Biz etik kurallarının kontrolünden sorumlu değiliz” diye görüş bildirdi.